Алексей Вертинский выписан из больницы после тяжелой операции на сердце: "Проходим реабилитацию"

Популярный украинский актер Алексей Вертинский перенес сложнейшую операцию на сердце. Дочь мужчины сообщила, что его уже выписали из больницы. Сейчас Алексей проходит реабилитацию.

После первой операции у Алексея возникло осложнение, из-за чего снова пришлось лечь на операционный стол. На повторную операцию деньги собирали поклонники. К счастью, она прошла удачно и актера уже выписали из больницы.

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Алексея Вертинского выписали из больницы

Об этом сообщила его дочь Ксения Вертинская на официальной странице в инстаграмме. Девушка опубликовала фото с отцом, на котором оба изображены невероятно счастливыми.

С радостью сообщаю, что отца выписали, и теперь мы проходим реабилитацию. Спасибо всем за теплые слова поддержки и пожелания выздоровления. Какое счастье знать, что когда случается беда, ты не остаешься с ней наедине. Обнимаю каждого,

– написала Ксения Вертинская под семейным снимком.



Алексей Вертинский с дочерью и внучкой / Фото из инстаграмма Ксении Вертинской

В комментариях поклонники Вертинского поздравляют его и желают быстрого выздоровления.

"Поздравление вам всем! Да скорейшего выздоровления моему любимому актеру!"

"Прекрасная новость! Поздравляем вас всех!"

"Легкого восстановления любимому актеру! Пусть все пройдет и все будет хорошо!"

"Самое быстрое восстановление! Любовь исцеляет, вы все вместе и это замечательно!"

"Быстрого выздоровления, Алексей".

"Очень хорошо! Очень сильно рада за вас! От всего сердца желаю крепкого здоровья и да Господь благословит вас и хранит!"

"Пусть вас Бог сбережет! Благословенного дня!"

"Быстрого выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы!"

Отметим, именно Ксения обращалась к поклонникам отца за помощью. Поскольку большинство актерских проектов сейчас остановлены, семья не имела возможности самостоятельно оплатить лечение. Актриса объявила о сборе средств и уже через 10 часов закрыла его, ведь фанаты отца прислали деньги, которых хватило и на операцию, и на реабилитацию. Теперь Вертинский находится вместе с родными, восстанавливается после хирургического вмешательства.