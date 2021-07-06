Солистка группы KAZKA призналась, что 4 месяца провела с психологом из-за буллинга в сети

Александра Зарецкая, которая является солисткой популярной группы KAZKA, призналась о терапии с психологом и стрессе, который она получила из-за критики людей в социальных сетях. Пользователи якобы писали ей оскорбительные комментарии относительно творчества певицы и внешнего вида.

Проблемы с психическим здоровьем вдохновили ее создать песню "Красива серцем", где она рассказывает о "безумной любови к себе и людям, которые нас окружают". Песня стала саундтреком к украинскому сериалу "Моя любимая Страшко".

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KAZKA – Красива серцем: смотреть видео онлайн

Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой "директ" был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены". Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена внутри,

– поделилась звезда.

Александра добавила, что не понимала, почему люди пишут ей столько обид и как ее песни могут вызвать столько ненависти у окружающих.

"Чтобы выйти из этого состояния, мне понадобилось более 4 месяцев. Я начала работать с психологом, познакомилась с медитациями, научилась смотреть вглубь себя и отвлекаться от негатива. Желание выразить собственное мнение и хотя бы немножко повлиять на ситуацию с неконтролируемым буллингом и хейтом в соцсетях помогли мне записать песню "Красива серцем". Ведь всегда важно любить себя и принимать этот мир через внутреннюю красоту!, – констатировала звезда.

Подытоживая свои слова, Зарицкая запустила челлендж #КрасиваСерцем, где просит делиться своими историями, связанными с хейтом и буллингом.

Что известно о солистке группы KAZKA? 28-летняя украинская певица родом из Харькова. В свое время была участницей шоу "Голос страны" и "Х-фактор". В 2017 году Александра вместе с Никитой Будашем создали музыкальную группу KAZKA, где стала солисткой. Самой популярной песней группы стала "Плакала", которая побила ютуб-рекорды в Украине.

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