Солистка группы KAZKA рассказала, как познакомилась с бойфрендом: "Не любовь с первого взгляда"

Солистка украинской группы KAZKA не часто говорит о личной жизни, но не скрывает, что имеет новые отношения. Александра Зарицкая живет вместе музыкантом и motion-дизайнером по имени Павел. Теперь она поделилась подробностями их знакомства.

В интервью Александра призналась, что знакома с Пашей уже много лет. Недавно Зарицкая отпраздновала с бойфрендом Новый год и показал редкие романтические фото.

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К отношениям они иногда встречались в компаниях общих друзей и по работе. Но романтические чувства между ними возникли не сразу.

"Стали паром и начали жить вместе незадолго до начала полномасштабной войны. Это совсем не история о любви с первого взгляда", – сказала Зарицкая.



Александра Зарицкая с парнем / Фото JetSetter

Девушка не скрывает, что это ее первые серьезные отношения. До встречи с Павлом она не верила, что чувства могут быть взаимными.

Думаю, с ним я поняла, что отношения – это не только о разбитом сердце и вечной трагедии. Это о счастье быть вдвоем, понимать друг друга, слышать, слушать, иногда ставить интересы другого человека выше своих,

– подчеркивает звезда.

Кроме творчества, у Александры с Павлом много и других общих интересов. Они оба игромана и любят проводить время за игрой на приставке. Также влюбленные обожают смотреть вместе фильмы и сериалы.



Зарицкая с парнем / Фото JetSetter

"А еще играем с нашими собаками, французскими бульдогами Эффи и Эйвой. Последнюю мы помогли эвакуировать во время войны и не смогли попрощаться. Вот такие у нас спокойные домашние развлечения", – добавила Зарицкая.

Недавно лидер группы KAZKA Александра Зарицкая впервые призналась, что задумывается о свадьбе но планировать его хочет после победы. Артистка также сказала, что первым в любви признался Павел. "Прошло некоторое время, и я поняла, что я реально его люблю, и что надо как-то обустраивать жизнь", – добавила она.