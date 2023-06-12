Есть чувство вины, – блогер Волошин ответил на хейт и объяснил, почему не пошел воевать на фронт

Блогер Александр Волошин признался, почему не пошел в военкомат в начале полномасштабной войны. На самом деле он хотел вступить в ряды ВСУ, но решил побеспокоиться о родных. Теперь Волошин ответил на хейт подписчиков.

В интервью Александр признался, что хотел пойти в военкомат и стать на защиту страны, но его отговорил отчим. Добавим, что муж мамы Волошина сейчас сам служит на фронте.

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Почему Волошин не пошел в военкомат

По словам Александра Волошина, отчим просил его заботиться о маме.

Я за день до начала войны почувствовал, что нужно перечислить деньги для ВСУ… Я позвонил бате и сказал, что ничего не начнется. Я спросил, а что делать, если что-нибудь? Он сказал, что я должен забрать маму и я ответственен за нее. Началась война, и я забрал маму на Западную Украину,

– заявил блогер.

Он признался, что в первую неделю страдал, а потом стал заниматься спортом, чтобы отвлечься.

"Была такая злоба, что хочешь ехать воевать. Я позвонил бате и сказал, что хочу выполнять свой долг. Он спросил, кто будет с мамой, и объяснил, как все это происходит... Я же думал, что буду патроны подавать, ведь я не умею ничего", – поделился он.

Блогер ответил на хейт

Волошин вспомнил, как его закачали, когда он сообщил, что потратил миллион гривен на ВСУ.

"Мы сделали большой центр, там было 100 человек, мы соединяли волонтеров с людьми, которым нужна помощь. Я направил туда всю свою команду по бизнесу, потому что он не функционировал. Мы помогли тысячам людей", – ответил Александр.

Блогер резко отметил, что он "не там" и делает меньше военных. Но он считает, что тоже делает немало.

Без меня бы люди погибли. Я начал финансово помогать всем, кому можно. Я потратил миллион и это в инстаграмме показал, и меня захехтали… Я не делаю больше, чем военные. Я делаю 10 процентов того, что делают они, но делаю,

– сказал Волошин.

Он также признался, что все еще испытывает чувство вины за то, что не воюет. По мнению Волошина, если война затянется, на фронте окажутся все, поэтому сейчас нужно проходить подготовку.

По его словам, есть чувство вины… "Были комментарии, что помогаешь, иди лучше на фронт. И это цепляет", – добавил Александр.

Волошин подытожил, что если это затянется, то он пройдет этот путь. "Я уже начал искать подготовку. А если ты здесь, то точно должен помогать", – добавил он.

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Кстати, ранее Волошин признавался, что за последний год задонатив более 2 миллионов гривен. "Недавно я помог парню – добровольцу, парамедику, которого контузило на боевой задаче. Я со своими учениками собрал 70 тысяч гривен и еще 100 тысяч своих отдал", – заявил блогер.