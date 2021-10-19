Александр Эллерт сменил имидж и порадовал поклонников: забавные кадры

Украинский ведущий Александр Эллерт порадовал поклонников сменой имиджа. Он решил отрастить усы и теперь в инстаграм-сториз появляется с ними. Мужчина отметил, что, возможно, оставит их навсегда.

Знаменитости любят экспериментировать с имиджем, поэтому часто меняют стиль. Александр Эллерт тоже решил побыть в новом образе.

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Новый имидж Александра Эллерта

Шоумен отрастил усы и похвастался этим в инстаграм-сториз. Но такой образ Александра понравился не всем поклонникам. Однако он не обращает на это внимания и отмечает, что будет ходить с усами столько, сколько захочет.

"Как бы вы ни голосовали, пока я буду с ними. А, возможно, и всю жизнь. Поэтому пока поддержите мой кайф", – написал Эллерт в сети.



Александр Эллерт с усами / Скриншот инстаграм-сториз ведущего



Александр Эллерт с усами / Скриншот инстаграм-сториз ведущего

Раньше Эллерт не прибегал к экспериментам с внешностью. Среди мужчин популярны борода, окрашивание волос, однако Александр не уделял этому времени.

Напомним, недавно стало известно, что Эллерт и Мишина снова вместе. Однако теперь они не афишируют свои отношения в сети. Как Ксения отреагировала на решение любимого отрастить усы – пока неизвестно.