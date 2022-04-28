Алан Бадоев посоветовал, как превратиться из "биоробота" в человека и начать жить

Украинский режиссер Алан Бадоев признался, что с начала войны он, как и многие другие, превратился из человека в "биоробота". Он посоветовал, как с этим справиться.

Кинорежиссер Алан Бадоев поделился, как перестать существовать и жить на фоне войны. Он признался, как сам переживает трудный период.

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Как Алан Бадоев переживает войну

Режиссер сравнил настоящее время с эмоциональной и физической пыткой, что очень сильно истощает людей. Трудно и то, что в состоянии войны нет правил и уверенности в завтрашнем дне.

С момента первого взрыва мой организм превратился в камень. Тело сгруппировалось и отключило привычные эмоции. Сначала это спасало, но с каждым новым днем ​​стал осознавать, что отключение коснулось гораздо более глубоких процессов,

– поделился Алан Бадоев.

"Война отменила меня, как человека, которым я был. Чувственность, умение видеть ясно, находить во всем хорошее, а значит и выход, откликаться на эмоции и потребности других людей, согревать их своим теплом… Все это исчезло! Остался складывающийся биоробот, состоящий из стресса и желания выжить", – добавил он.

Алан Бадоев заметил, что испытывает чувство вины за каждого погибшего: "Невозможно простить себе улыбку, ведь именно в этот момент где-то совсем близко война убивает еще одного человека, кого-то насилуют, чей ребенок остается сиротой. Бетонная плита так сильно давит на сердце, что оно перестает реагировать и ощущать".

Что советует Бадоев

Муж поделился, что если он живет – нужно продолжать жить.

Что делать? Во-первых, где бы вы ни вспомнили, что каждый день – это и есть день вашей жизни. Не разрешайте его украсть у вас. Вспомните, кто вы, в чем ваша сила и начинайте ее применять,

– посоветовал Алан.

Бадоев добавил, что не бедует, если кто-то не может работать так, как раньше. В таком случае нужно обрести новую форму своих сил и таланта, поскольку работа – очень важна для победы.

"Во-вторых, самосовершенствуйтесь: изучайте новые языки, смотрите или читайте семинары, собирайте себя нового каждую свободную минуту. Мы обязательно победим, и вы должны быть готовы к новой жизни. Не склеивайте обломки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл", – отметил режиссер.

Алан Бадоев также призвал как можно меньше сидеть в социальных сетях: "Уходите из социальных сетей! Чтобы знать, что происходит, достаточно пересмотреть речь нашего президента. В ней главное – нас невозможно сломать! Помните, ваша жизнь – это жизнь нашей страны, нашей армии, нашего наследия. Мы победим, но надо сначала победить себя и жить!" – подытожил он.