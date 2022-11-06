Этот позор не стоит времени, – вылетевшая из "Холостяка" Аделина упрекнула Алексу Топольскому

Во 2 эпизоде "Холостяка" Алекс Топольский изгнал сразу 6 девушек, среди которых была танцовщица Аделина. Девушка эмоционально высказалась о вылете из шоу, редакторов и самого героя.

Участница "Танцев со звездами" и танцовщица балета Насти Каменских во 2-м эпизоде ​​покинула шоу "Холостяк". Алекс Топольский заподозрил, что девушка пришла на проект ради пиара.

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Аделина Дели о вылете из шоу

В первую очередь танцовщица опровергла мнение "Холостяка" об участии в шоу ради пиара. Она считает, что была популярна и к проекту. "Мне как человеку, уже имеющему какую-то минимальную популярность, меньше всего нужна была популярность от этого проекта. И это понятно. Меня и так знают. И мне ради этого не нужно идти на "Холостяк"".

Аделина также рассказала, что подарила Топольскому в первом выпуске большую подушку с ее изображением. Похоже, Алекс не взял подарок себе, ведь девушка нашла фото, где эту подушку использовали в укрытии.

Благодарю его величество холостяка за то, что сохранил мой подарок, лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инста – кринж. Где он – вы можете увидеть в карусели (я так понимаю, что она понадобилась, чтобы обогреть убежище, рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело),

– с иронией поделилась Дели.

​Подарок Аделины для Алекса / Фото с инстаграм-сториз



Подарок Аделины для Алекса / Фото с инстаграм-сториз

Еще немного "правды" о шоу

Аделина Дели также опубликовала саркастическое сообщение с благодарностью редакторам "Холостяка" и другим его работникам.

Спасибо редакторам, это отдельная тема, они сами понимают, что я имею в виду – штрафы за поведение. И конечно спасибо шоу, оставившие момент, где он (Алекс – Showbiz 24) спросил у меня: "почему ты так одета?". Это был максимально странный вопрос, настолько неловкий, что, пожалуй, его даже неловко было пустить в кадр. Очень хотелось спросить, почему он в одном костюме вторую церемонию подряд, но я просто воспитана,

– заметила танцовщица.

Настоящее спасибо Аделина посвятила парикмахерам и визажистам, "благодаря которым покинула этот Титаник достойно и красиво", девушкам, которые ее поддерживали и родным и друзьям. "Этот позор больше не стоит моего времени", – подытожила девушка.