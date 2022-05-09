9 мая – это не "можем повторить", а "никогда снова", – Бедняков о последствиях войны в Мариуполе
Источник:"Новый канал"
Более двух месяцев родной город ведущего проекта Нового канала "Где логика?" Андрея Беднякова Мариуполь подвергается бесконечным обстрелам рашистов. Телеведущий многое потерял во время войны, поэтому не чувствует никаких сантиментов к "псевдопразднику" 9 мая.
Телеведущий объяснил, что для него это дата. В день 9 мая он в очередной раз показал, как выглядит его родной Мариуполь, и рассказал, что для него значит этот день.
Важно 8 мая – День памяти и примирения: почему этот праздник не о победе
"Для кого-то 9 мая – это одеть 4-летнего ребенка в военную форму, где на пилотке будет написано "Можем повторить". Для кого-то – провезти машины с ядерными боеголовками по центральной улице и в очередной раз угрожать ими миру. Что для меня 9 мая? Праздник, во время которого надо кричать и пить? Нет, это день памяти и скорби о тех, кто отдал свои жизни, чтобы победить огромное зло, и это не одна страна, как некоторые думают, это многие страны, и миллионы людей. Низкий им поклон", – говорит телеведущий.
Андрей Бедняков добавил, что не знает, как россияне смотрят на то, что происходит сейчас, однако показал два видеоролика, которые демонстрируют глубокую культурную и цивилизационную пропасть между украинцами и россиянами. На одном из них мальчик катается на уцелевшей качели возле разрушенного и сожженного дома, а на другом – как представители псевдореспублик на Донбассе несут длинный "колорадский" флаг.
Эти видео, по-моему, идеально показывают 9 мая… Это Мариуполь. Разбомбить город, а затем покричать "ура, ура". 9 мая – это не "можем повторить", а "никогда снова". И нужно к этому стремиться,
– подытожил ведущий.
Для просмотра видео в Мариполе листайте направо:
Отметим, что телеведущий предварительно закрыл комментарии к публикации, поскольку у его аудитории до сих пор есть пользователи России, которые могут "напасть" в комментариях с украинофобской риторикой.