9 мая – это не "можем повторить", а "никогда снова", – Бедняков о последствиях войны в Мариуполе

Более двух месяцев родной город ведущего проекта Нового канала "Где логика?" Андрея Беднякова Мариуполь подвергается бесконечным обстрелам рашистов. Телеведущий многое потерял во время войны, поэтому не чувствует никаких сантиментов к "псевдопразднику" 9 мая.

Телеведущий объяснил, что для него это дата. В день 9 мая он в очередной раз показал, как выглядит его родной Мариуполь, и рассказал, что для него значит этот день.

Важно 8 мая – День памяти и примирения: почему этот праздник не о победе

"Для кого-то 9 мая – это одеть 4-летнего ребенка в военную форму, где на пилотке будет написано "Можем повторить". Для кого-то – провезти машины с ядерными боеголовками по центральной улице и в очередной раз угрожать ими миру. Что для меня 9 мая? Праздник, во время которого надо кричать и пить? Нет, это день памяти и скорби о тех, кто отдал свои жизни, чтобы победить огромное зло, и это не одна страна, как некоторые думают, это многие страны, и миллионы людей. Низкий им поклон", – говорит телеведущий.

Андрей Бедняков добавил, что не знает, как россияне смотрят на то, что происходит сейчас, однако показал два видеоролика, которые демонстрируют глубокую культурную и цивилизационную пропасть между украинцами и россиянами. На одном из них мальчик катается на уцелевшей качели возле разрушенного и сожженного дома, а на другом – как представители псевдореспублик на Донбассе несут длинный "колорадский" флаг.

Эти видео, по-моему, идеально показывают 9 мая… Это Мариуполь. Разбомбить город, а затем покричать "ура, ура". 9 мая – это не "можем повторить", а "никогда снова". И нужно к этому стремиться,

– подытожил ведущий.

Для просмотра видео в Мариполе листайте направо:

Отметим, что телеведущий предварительно закрыл комментарии к публикации, поскольку у его аудитории до сих пор есть пользователи России, которые могут "напасть" в комментариях с украинофобской риторикой.