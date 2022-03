24 канал запустил телеграмм о шоубизнесе, моде и кино: только самые интересные новости

Редакция 24 канала, а именно – lifestyle-разделы Showbiz 24, Кино 24 и Fashion 24 – объединились, чтобы украинцы всегда были в курсе интересных и оперативных новостей. Мы убеждены, что культурная жизнь должна продолжаться, несмотря на российскую агрессию и тысячи потерянных жизней.

Наш телеграмм-канал имеет красноречивое название – Show must go on. Первое, что приходит на ум, это знаменитая песня легенды рока Фредди Меркьюри 1991 года. Несмотря на боль и смертельный диагноз – СПИД, который в то время еще не имел эффективного лечения, певец продолжал творить прекрасную музыку, давно вошедшую в историю.

"Шоу должно продолжаться!" – пел Фредди. Мы тоже убеждены, что жизнь может и должна продолжаться, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Украина в 2022 году. Жесткому и подлому наступлению России, которая после оккупации Донбасса и Крыма решила захватить и другие территории, нет оправдания. Но враг не подозревал, что сейчас сработал информационный фронт – миллионы украинцев в соцсетях вместе со знаменитостями и блоггерами не дали распространяться дезинформации. "Медиафронт" приобрел невиданные масштабы, пока Вооруженные Силы Украины сопротивляются с оружием в руках. Стоит добавить, что к военным формированиям присоединились наши украинские артисты, актеры, певцы, пока их жены и дети сохраняют сильный тыл.

Десятки голливудских звезд также призывают по всему миру поддерживать Украину – информационной или финансовой помощью. Некоторые иностранные актеры даже открыли личные счета, где собирают средства для помощи украинцев или ВСУ.

Об этом все и многом другом мы будем информировать украинцев в нашем телеграмм-канале. Show must go on – это откровенные разговоры, только проверенные новости и юмор, там, где он уместен.

Шоу должно продолжаться, а мы обязательно победим!