В портовом городе родились люди, которых знают и уважают не только в Украине, но и в мире. В особый день о 10 известных одесситах, которые прославили город, узнавайте в подборке Showbiz 24.

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10 талантливых одесситов, которыми гордится город

Александр Довженко

Знаменитый кинорежиссер переехал в Одессу в 1926 году. На то время Александру было 32 года. Вместе с Юрием Яновским он работал на Одесской киностудии ВУФКУ, которая сыграла значительную роль в жизни режиссера.



Александр Довженко / Фото Одесской Киностудии

В том же году зрители увидели первые работы режиссера – сатирические комедии "Вася-реформатор" и "Ягодка любви". Эти работы не принесли славу Довженко, однако стали началом его большой карьеры в киноиндустрии.

В 1927 году Довженко презентовал фильм "Звенигора". Это была первая лента, которая помогла ему покорить мировой кинематограф. Впоследствии популярными стали такие фильмы режиссера:

"Арсенал";

"Земля" (в 1958 году на международном кинофестивале в Брюсселе назван в числе 12 лучших фильмов всех времен и народов);

"Иван" (1932 год, первый звуковой фильм);

"Мичурин";

"Прощай, Америка!";

"Поэма о море";

"Золотые ворота";

"Зачарованная Десна";

"Потомки запорожцев";

"Тарас Бульба";

"Украина в огне".

Фильм "Земля" Александра Довженко: смотрите видео онлайн

Умер деятель искусства в 1956 году в России.

Александр Ройтбурд

Украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году, а ушел из жизни совсем недавно. На время смерти ему было 59 лет. Скандальный художник оставил след в истории культуры благодаря картинам, на которых не стеснялся изображать то, что считал нужным.

Творчество Ройтбурда вызывало у людей чувство любви и ненависти. Неоднократно художника называли "порнографом, рисующим картины дерьмом". Мужчина не стеснялся изображать то, что считал нужным, поэтому неоднократно попадал в скандалы, которые сам же и провоцировал. Это изображается даже в его работах, которые часто называют "фекально-генитальной живописью".

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Несмотря на все скандалы, имя Александра Ройтбурда навсегда войдет в историю мирового искусства.



Александр Ройтбурд / Фото из Википедии

Таня Муиньо

Украинская клипмейкер родилась в Одессе в 1989 году. Девушка с кубинским корнями была моделью, стилисткой, а потом нашла себя в режиссуре.

В украинском шоу-бизнесе Муиньо стала известной благодаря сотрудничеству с Монатиком, которое началось 5 лет назад. Клипмейкер до сих пор работает с мультиартистом и была режиссером его известной видеоработы "Ритм".

Монатик – "Ритм": смотрите видео онлайн

Теперь отечественные звезды стремятся сотрудничать с Муиньо. Среди тех, кому она снимала клипы – "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, DOROFEEVA, Lida Lee.

Удачное сотрудничество с украинскими артистами позволило Тане начать работу со всемирно известными исполнителями. В 2019 году Муиньо сняла клип для Кэти Перри на песню Small Talk. В ютубе видео посмотрели свыше 32 миллионов раз.

Кэтти Перри – Small Talk: смотрите видео онлайн

Также Таня Муиньо снимала ролики для:

Екатерина Яблонская

Шеф-кондитер, которая имеет собственную кондитерскую. Увлеклась кулинарией после мастер-класса известного кондитера. Заинтересовавшись этим делом, Екатерина начала посещать другие мастер-классы, а также окончила кондитерские курсы в Барселоне.

За время недолгой карьеры девушка успела стать главой кондитерского направления Южной Ассоциации шеф-поваров Украины. Помимо кулинарии она увлекается вейксерфингом, триатлоном, изучает гештальт-психологию. А на работу любит ездить на велосипеде.

Яблонская была участницей первого сезона проекта "Мастер Шеф. Профессионалы", где показала безупречные умения.



Екатерина Яблонская / Фото из инстаграма кондитера

Слава Каминская

Украинская певица, участница популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская родилась в Одессе в 1984 году.

В 2006 году Слава стала участницей группы "НеАнгелы". Дуэт выпустил дебютную песню "Ты из тех самых" и альбом "Номер один", который стал "Золотым диском " благодаря тиражу в 50 тысяч экземпляров.

В 2013 году "НеАнгелы" участвовали в Национальном отборе на Евровидение с песней Courageous.

Первый сольный концерт группа отыграла 31 мая 2013 года. Он был посвящен седьмому дню рождению коллектива.

Второй альбом "НеАнгелов" – "Роман" – тоже вышел в 2013 году и сразу же занял первые места в iTunes.

"НеАнгелы" – "Роман": смотрите видео онлайн

В мае 2015 года девушки гастролировали по Украине с программой "Роман" в сопровождении музыкантов.

В 2016 году "НеАнгелы" во второй раз приняли участие в Национальном отборе на Евровидение, но снова не смогли одержать победу.

Среди самых популярных песен коллектива также: "Сердце", "Сережа", "Точки", "Это любовь".

В 2016 году Слава Каминская презентовала песню "Скучаю". Это произошло во время концерта в Киеве.

Сейчас артистка развивает сольную карьеру и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

Слава Каминская – Slava Bogu: смотрите видео онлайн

Элина Свитолина

Украинская теннисистка родилась в 1994 году в Одессе в семье спортсменов. Она занимается теннисом с четырех лет. За время карьеры Элина Свитолина успела стать:

четвертьфиналисткой летней Олимпиады-2016;

дважды полуфиналисткой на турнирах Большого шлема (2019) и четырежды – четвертьфиналисткой (2015, 2017, 2018, 2019);

третьей ракеткой мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);

чемпионкой итогового турнира WTA Finals (2018);

бронзовым призером Летних Олимпийских игр 2020.



Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото из инстаграма спортсменки

Также девушка выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде и два – в парном. После Олимпиады-2016 по ноябрь 2019 года Элина выигрывала все матчи, в которых играла с первыми ракетками мира.

До августа 2020 года она успела 33 раза обыграть теннисисток, которые были в топ-10 рейтинга WTA на момент игры; 40 раз побеждала 10 теннисисток, которые когда-то были первыми ракетками мира.

Элину Свитолину считают самой успешной спортсменкой в истории украинского тенниса.



Элина Свитолина / Фото из инстаграма спортсменки

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка родилась в Одессе в 2000 году. Начала заниматься теннисом в 5-летнем возрасте. На корт девушку привел дедушка. Первый титул в теннисе выиграла в 7 лет. Стала чемпионкой Украины среди детей в возрасте до 12 лет, а также заняла второе место на турнире Junior Orange Bowl в США.

Среди других достижений Даяны Ястремской:

финалистка Уимблдонского турнира (2016) среди девушек в единичном разряде;

финалистка Открытого чемпионата Австралии (2016) в парном разряде;

шестая строчка мирового рейтинга на юниорском уровне;

в 2016 году дебютировала в турнирах WTA на Istanbul Cup;

в 2017 году одержала победу на этом турнире;

в 2018 году вошла в первую сотню теннисисток (стала первой среди тех, кто родился в 2000-х годах);

в октябре 2018 года получила первый титул в WTA туре. Тогда она выиграла Открытый чемпионат Гонконга по теннису;

в 2021 году представляла Украину на Олимпиаде-2020, где вылетела после первого круга соревнований в парном турнире.



Даяна Ястремская / Фото из инстаграма спортсменки

Кира Муратова

Украинская кинорежиссер румынского и еврейского происхождения родилась в Румынии, но последние годы жизни провела в Одессе, где и умерла. Ее фильмы неоднократно попадали под советскую цензуру, однако Муратова все же построила успешную карьеру в кинематографе.

В 1961 году Кира Муратова начала работу на Одесской киностудии. Ее дебютными фильмами стали "У Крутого яра" и " Наш честный хлеб". Над ними режиссер работала вместе с мужем Александром Муратовым.

Первая самостоятельная работа Киры – фильм "Короткие встречи". Здесь она была не только режиссером, но и сценаристкой, и сыграла главную роль вместе с Владимиром Высоцким.

Фильм "Короткие встречи" Киры Муратовой: смотрите видео онлайн

В 2017 году Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии Оскар.

Кира Муратова имела проукраинскую позицию. В 2014 году она выступала против российской агрессии и поддерживала украинизацию кино.

Среди самых известных лент режиссера:

"Долгие проводы";

"Познавая белый свет";

"Среди серых камней";

"Чувствительный милиционер";

"Три истории";

"Два в одном";

"Настройщик";

"Мелодия для шарманки";

"Вечное возвращение".



Кира Муратова / Фото из Википедии

Максим Михайлюк

Когда будущему пилоту и герою "Холостяка-10" было 19 лет, семья эмигрировала в Канаду. Там Максим Михайлюк работал на наименее оплачиваемых работах. Родителям приходилось нелегко. Тогда мужчина вернулся к детской мечте – стать пилотом.

Он откладывал деньги, чтобы поступить в престижную летную школу в США. Мечта стать пилотом сбылась в 28-летнем возрасте.



Максим Михайлюк / Фото из инстаграма пилота

В 2016 году в Майами мужчина открыл собственную школу для будущих пилотов Flymax. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Сейчас Михайлюк с легкостью управляет различными самолетами – от маленьких бортов до больших авиалайнеров. Также мужчина обучает будущих пилотов мастерству безопасной посадки в сложных горных аэропортах.



Максим Михайлюк / Фото из инстаграма пилота

Даниэль Салем

Украинский ресторатор и телеведущий родился в Одессе в 1984 году. В 6-летнем возрасте Даниэль вместе с семьей уехал на родину отца – в Ливан.

Впервые Салем пошел на работу в 11 лет. Тогда он работал чистильщиком обуви.

После окончания школы парень служил в ливанской армии. Затем в Бейруте получал образование филолога английского языка.

В 2009 году Даниэль Салем окончил Одесский национальный медицинский университет, где учился на хирурга-офтальмолога.

Мужчина развивается также в бизнес-сфере. Он открыл паб Bourbon Rock Ba с тату-салоном, первый в Одессе барбершоп и отель Amsterdam.

В его карьере есть и много телепроектов: "Любовь на выживание" (ведущий), "Хулиганы" (ведущий), "Танцы со звездами" (звездный участник), "Голос страны" (участник).

Даниэль Салем на "слепых слушаниях" на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Также Даниэль попробовал себя в киноиндустрии. Он играл главные роли в сериалах "Любовь без колебания" и "Доктор Вера".

Даниэль Салем проживал в Канаде, Франции, Турции, Египте, Марокко, однако вернулся в родную Одессу, где развивает собственный бизнес и приобщается к украинским проектам.