Розі Гантінгтон-Вайтлі прикрила оголене тіло рушником: сексуальні фото з ванної

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі для багатьох модниць у різних куточка світу є іконою стилю. Однак дівчина також вражає провокативними та відвертими образами. Днями вона опублікувала декілька пікантних кадрів з ванної кімнати, на яких постала, прикривши оголене тіло рушником.

"Ангел" Victoria's Secret завела мережу новими світлинами. Вона влаштувала фотосесію у ванній кімнаті та розбурхала уяву понад 12-мільйонної аудиторії підписників.

Сексуально Розі Гантінгтон-Вайтлі повністю роздягнулася для фотосесії: відверті фото 18 +

Сексуальні фото Розі Гантінгтон-Вайтлі

Спокуслива манекенниця зробила селфі в дзеркалі. Вона постала перед камерою босоніж, прикривши оголене тіло коричневим рушником. Навіть у такому провокативному образі Розі звабливо позувала, демонструвала жіночність і сексуальність.

Еротичний образ модель доповнила стильним аксесуаром на шиї. На обличчі вона зробила бездоганний легкий макіяж, яким лише підкреслила свою вроду. Волосся дівчини було мокрим, що додало знімкам спокусливості.



Сексуальна Розі Гантінгтон-Вайтлі у ванній / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Сексуальна Розі Гантінгтон-Вайтлі у ванній / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі вже не вперше оголюється перед камерою. Пропонуємо переглянути ще декілька зухвалих кадрів, якими знаменитість нещодавно розбурхувала мережу.



Зваблива Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Зваблива Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Зваблива Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі