Вже 20 червня актор Оскар Кучера та письменник Олександр Гутин представлять в Україні літературно-драматичний проєкт "Я не вмію плакати". Захід відбудеться в Одеській обласній філармонії.

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Організатори концерту, квитки на який все ще продаються, обіцяють захоплюючий і нескінченно творчий вечір. Однак активіст Сергій Стерненко звернув увагу громадськості на те, що Оскар Кучера встиг заплямувати свою репутацію, гастролюючи в окупованому Криму навесні 2020 року.

Російський актор, порушивши українське законодавство, дав два концерти підряд – у Севастополі та Сімферополі. Так, гастрольна діяльність в Криму та відкрите заперечення російської агресії на Сході є підставою заборонити Оскару Кучеру в'їзд в Україну. Наразі невідомо, чи вплине публічний розголос на рішення ДПСУ та СБУ.

Кучера має погляди типового російського "ліберального" імперця. Війни в нас немає, поїздки в Крим – це не страшно,

– іронічно написав Стерненко.

Додамо, нещодавно в Одесі зірвався виступ "кримнашиста" Хабіба Шаріпова. Концерт автора хіта "Ягода малинка" мав відбутися 5 червня, але організатори заходу добровільно зупинили продаж квитків.