Родича Єлизавети II звинуватили у сексуальному насильстві

Родича королеви Єлизавети II Саймона Боуз-Лайона засудили до 10 місяців в'язниці за напад на жінку, яка гостювала в його родовому замку Глеміс в Шотландії. Він увірвався у її спальню у лютому минулого року.

До недавніх пір Саймон Боуз-Лайон вважався одним із найзавидніших холостяків Великої Британії. Він увійшов в перелік 50 найбажаніших чоловіків країни за версією журналу Tatler у 2019 році. Втім, його репутацію очорнила ситуація, до якої він виявився причетним.

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Родича Єлизавети II засудили за насильство

Як повідомляють у виданні, 34-річний чоловік напав на 26-річну жінку під час вечірки. Вона перебувала у спальні і в стані алкогольного сп'яніння Саймон намагався роздягнути жертву нападу. Також він кричав, що хоче завести з нею роман. Інцидент тривав близько 20 хвилин.

У суді член королівської родини Саймон Боуз-Лайон визнав себе винним, вибачився за свою поведінку і повідомив, що "алкоголь не є виправданням" для такої поведінки.

Я не думав, що можу поводити себе так, як це сталось, але мені довелось прийняти це і взяти на себе відповідальність,

– сказав він перед судом.

Саймон Боуз-Лайон є сином двоюрідного брата королеви Єлизавети II. Чоловік походить зі знатного шотландського роду і є наслідником клану Лайон. З його сім'ї також походять матір Єлизавети II і дружина короля Георга VI – Єлизавета Боуз-Лайон.

Подібні секс-скандали у королівській родині: коротко

У секс-скандалі у 2020 році також був звинувачений син Єлизавети II – британський принц Ендрю. Його пов'язували із другом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у сексуальній торгівлі неповнолітніми та педофілії.

Про секс із принцом Ендрю також розповідала одна з потерпілих, якій на момент сексуального акту було 17 років. Чоловік всі заяви спростував.