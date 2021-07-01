Ріанна похизувалася пишними формами в прозорій білизні: сексуальні кадри 18+

Барбадоська співачка Ріанна вкотре розбурхала уяву шанувальників провокативними знімками. Вона позувала на камеру в прозорій білизні чорного кольору з яскравою вишивкою.

Знаменитість вкотре постала перед об'єктивом у білизні. Вона не соромиться хизуватися спокусливими формами та часто показує оголене тіло багатомільйонній аудиторії шанувальників.

Дивіться також Спокуслива Ріанна показала фігуру у стильному купальнику: фото

Днями зірка поширила декілька надзвичайно звабливих кадрів, де зображена посеред тропічних рослин. Ріанна позувала в комплекті чорної сітчастої білизни з кольоровою вишивкою у вигляді веселок. Вбрання складалося з бюстгальтера, який прекрасно підкреслив пишний бюст виконавиці, та трусиків, що ледь прикрили інші інтимні зони її тіла. Поверх трусиків зірка одягнула обтислі шорти чорного кольору.

Надзвичайно сексуальний образ довершували сонцезахисні окуляри та численні прикраси: довгий ланцюжок на шиї, сережки, браслети. Волосся Ріанна вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.



Ріанна в сексуальній білизні / Фото з інстаграму Ріанни



Ріанна в сексуальній білизні / Фото з інстаграму Ріанни