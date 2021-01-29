Репера Тіму Білоруських затримали у Мінську з 2 кілограмами гашишу, – ЗМІ

Відомого білоруського репера Тіму Білоруських затримали у Мінську з 2 кілограмами гашишу. Сам виконавець заперечує це, хоч факт затримання підтверджують білоруські ЗМІ та представниця репера.

Джерело: Nexta Live

Відомого білоруського репера Тіму Білоруських затримали у Мінську з 2 кілограмами гашишу. Репер спростовує цю інформацію.

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Тіму Білоруського затримали

Білоруського репера затримали 10 січня, а заарештували 12 січня. Зараз, за інформацією ЗМІ, він перебуває під домашнім арештом.

Деякі телеграм-канали зазначають, що Тіма Білоруських тримав наркотики вдома, без мети збуту. Інші ж повідомляють, що його затримали з марихуаною в одному з клубів Мінська. Інформацію про те, що в репера знайшли 2 кілограми гашишу, підтвердила його представниця.

Також опублікувано фото репера після його затримання.

Реакція Тіми Білоруських

Сам репер спростовує цю інформацію. Він заявив, що перебуває вдома, але не під арештом. Також Тіма Білоруських наголосив, що наркотики – це погано.

"Я до останнього ігнорував ситуацію. Але бачу, що вже нереально. Тому що багато додалося новеньких диванних коментаторів. Загалом, заявляю вам відкрито: все, що ви читаєте, десь бачите – це неправда. Я перебуваю вдома – так, але не під арештом. Все як завжди, я не знаю... Люди, наркотики – це погано. Це треба розуміти в будь-якому випадку", – розповів репер.