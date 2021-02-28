Прикрила груди руками: Кім Кардашян розбурхала мережу оголеним тілом – фото 18+

Американська знаменитість Кім Кардашян продовжує розбурхувати уяву шанувальників. Днями зірка позувала в еротичній фотосесії, де продемонструвала оголене тіло в самих колготках.

Зірка американського реаліті-шоу Кім Кардашян не соромиться оголюватися для відвертих фотозйомок. Зокрема, вона позувала для рекламної кампанії колготок власного бренду Skims.

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Кім Кардашян позувала оголеною

Знаменитість позувала перед камерою повністю оголена. Пишні груди вона прикрила руками, які схрестила. Кім Кардашян також продемонструвала апетитні стегна у напівпрозорих блискучих колготках, що додало світлині особливої перчинки.

Довге волосся зірка розпустила та вклала ніжними хвильками. Завершальним у look Кардашян став макіяж. Світська левиця нафарбувала очі коричневими тінями, що неймовірно їй пасують, а також підкреслила губи рожевою помадою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Шанувальників підкорив гарячий образ знаменитості. Про це вони написали в коментарях: