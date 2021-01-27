Повністю оголені: Бруклін Бекхем вразив відвертим кадром з нареченою

Син Вікторії та Девіда Бекхемів неабияк вразив новим фото. Зі своєю нареченою Ніколою Пельтц він позував на камеру повністю оголений. Кадр розбурхав мережу.

Джерело: інстаграм Брукліна Бекхема

21-річний Бруклін Бекхем не соромиться оголюватися на камеру. Разом зі своєм нареченою Ніколою Пельтц син Вікторії й Девіда вирішив розбурхати уяву шанувальників.

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Відверте фото Брукліна та Ніколи

Син Вікторії та Девіда Бекхемів часто ділиться фото з коханою нареченою, акторкою Ніколою Пельтц. Однак цього разу Бруклін зважився на відвертість, тож показав спільне пікантне фото. Чорно-білий колір світлини додав їй особливої атмосферності.

Бруклін та Нікола позували дуже близько до камери. Вони ніжно обійнялися, притулившись один до одного. Акторка проникливо дивилась в об'єктив, а хлопець в той момент цілував її в плече.

Пара позувала оголеними, тож Нікола Пельтц засвітила пружні груди, а Бруклін похизувався великою кількістю татуювань. Акторка розпустила волосся та підкреслила очі тонкими стрілками. Разом наречені виглядали неперевершено.



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото з інстаграму Брукліна Бекхема