Повністю оголена: Оля Цибульська завела мережу провокативним фото у ванній

Популярна українська співачка Оля Цибульська днями розбурхала мережу провокативним фото. Зірка зробила знімок у ванній, де постала повністю оголена та з рушником на голові.

Співачка Оля Цибульська є однією з тих зірок українського шоу-бізнесу, які зовсім не соромляться демонструвати оголене тіло перед камерою. Зірка розбурхала мережу новим фото та вразила фанів відвертістю.

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Оголене фото Олі Цибульської

Знаменитість влаштувала домашню еротичну фотозйомку. Вона зробила гарячі світлини у ванній, ймовірно, майже відразу після того, як прийняла душ. Оля Цибульська повністю оголилась перед об'єктивом, засвітивши розкішне тіло.

На спині артистки помітні краплі води, що додає сексапільним фото особливої перчинки. Цибульська замотала мокре волосся у білосніжний рушник. Також ним зірка прикрила оголені груди. Співачка позувала без макіяжу, хизуючись натуральною вродою.

У підписі до фото Оля Цибульська зізналась, що трохи перенапружилась. "П'ятниця в четвер. Порвалась між супермамою, супердружиною, леді-босом і музою для генія. Розтягнулась між "класна подружка", "приємна колега" і "класна компанія для кави". Втомилась", – написала зірка.

Може це лише ПМС (чи "просто мало спиш"). Або нарешті живі емоції беруть верх над стандартами. Сьогодні мені по кайфу бути просто кицькою у ванній, а не натягувати на себе обов’язки,

– вразила зізнанням Оля Цибульська.



Оголена Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оголена Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської

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