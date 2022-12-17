"Потужно", "Лагідний вокал": реакція іноземців на виступ гурту TVORCHI з піснею Heart Of Steel

Гурт TVORCHI переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023 17 грудня. Поміж гідних конкурентів музиканти зібрали найбільшу суму балів. Як реагують іноземці на пісню Heart Of Steel – дивіться нижче.

Євробачення-2023 пройде у Великій Британії у травні. Поки гурт оговтується від неочікуваної для них перемоги, ми розглянемо реакції глядачів на їхню творчість. Попри все, іноземці відзначили підхід у виконанні та вокал.

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Реакції іноземців на виступ гурту TVORCHI з піснею Heart Of Steel

Переможець Євробачення-2023 TVORCHI – Heart Of Steel: реакція іноземців на виступ