Сумну звістку про відхід у вічність поетеси Ольги Архангельської сповістила Валерія Лук'яненко. Жінка написала скорботний пост на своїй сторінці у соціальній мережі Вконтакте, яка заблокована в Україні.

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"Вона була неймовірно сумною, і в той же час неймовірно веселою, з гострим, просто блискучим почуттям гумору і сарказмом гравця. Неймовірно сильною, і неймовірно слабкою і чутливою. Дуже неоднозначна натура, поетеса. Передбачила свою смерть у своєму вірші, який ви можете прочитати", – написала Валерія.



Ольга Архангельська з Валерією Лук'яновою / Фото з соціальних мереж Ольги

Що стало причиною смерті 32-річної Ольги Архангельської поки невідомо. У своїй публікації стосовно смерті поетеси, Лук'янова доволі загадково написала, що Ольга знала коли помре і готувалась до цього.

"Відразу відповідаючи на питання, вона знала що помре і готувалася до цього. Решта не має значення. Це був свідомий вибір людини, яка знала про свою смерть ще кілька років тому",

– додала блогерка.

Що відомо про Ольгу Архангельську?

Ольга Архангельська проживала в Одесі. За життя жінка писала вірші і встигла видати збірку поезій російською мовою з назвою "Пливу я в часі". Довгий час поетеса дружила з відомою блогеркою Валерією Лук'яновою, однак у подальшому їхні шляхи розійшлися. Валерія Лук'янова популярна тим, що провела низку пластичних операцій, аби стати схожою до ляльки Барбі й вони з Архангельською змінювали свою зовнішність, щоб досягти ідеалу.