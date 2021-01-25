Акторка з Одеси Ірина Токарчук померла 25 січня у віці 61 рік. Про втрату повідомив друг зірки Євген Женін. Причиною смерті знаменитості став серцевий напад.

Джерело: одеське видання "Таймер"

Смерть Ірини Токарчук на особистій сторінці у фейсбуці підтвердив друг акторки кінокритик Євген Женін. Близькі зірки розповіли журналістам, що вона померла від серцевого нападу.

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Серце Ірини Токарчук зупинилось ще до приїзду швидкої. Лікарі спробували реанімувати акторку, однак врятувати її не вдалось.

"Прикра новина: не стало Іри Токарчук – хорошої актриси і багаторічного хорошого друга", – написав Євген Женін.

Що відомо про Ірину Токарчук

Ірина Токарчук закінчила Державний інститут театрального мистецтва в Москві. Спочатку вона грала в драмтеатрі міста Орєхово-Зуєво, а згодом стала актрисою Одеського російського драматичного театру.

Вона стала популярною завдяки гумористичним шоу та телесеріалам "Джентльмен-шоу" та "Маски-шоу". Славу та визнання Ірині Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в "Джентльмен-шоу".