Помер відомий італійський співак Тото Кутуньйо

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо про смерть відомого італійського співака та композитора Тото Кутуньйо. Йому 7 липня виповнилося 80 років.

Менеджер співака повідомив, що артист помер внаслідок хвороби. Він тривалий час лікувався, однак за останні місяці йому стало гірше.

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Помер Тото Кутуньйо

Більш детально про причину смерті знаменитості рідні та менеджер поки вирішили не розголошувати.