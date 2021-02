Помер джазмен Чик Коріа – 23-разовий володар Греммі

Американський джазовий виконавець Чик Коріа помер 9 лютого, втім, про це стало відомо лише через пару днів. На момент смерті чоловікові було 79 років, він боровся із рідкісною формою раку.

Джазовий піаніст та композитор Чик Коріа помер у своєму будинку в місті Тампа, штат Флорида, у колі своє сім'ї – дружини, двох дітей і двох внуків.

Помер Чик Коріа

"З найбільшим сумом ми повідомляємо, що 9 лютого Чик Коріа помер у віці 79 років від рідкісної форми раку, який був діагностований лише недавно… Протягом всього свого життя і кар'єри Чик насолоджувався свободою і задоволенням створювати щось нове і грати в ігри, як це роблять артисти. Він був улюбленим чоловіком, батьком і дідусем, а також для багатьох був відмінним наставником і другом. Завдяки своїй роботі й десятиліттям, проведеним на гастролях по світу, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", – йдеться у заяві родичів музиканта на його фейсбук-сторінці.

Зокрема, перед смертю музикант написав записку, у якій подякував усім за натхнення та підтримку впродовж його кар'єри.

Я хочу подякувати всім тим, хто на моєму шляху допомагав підтримувати яскраве музичне багаття. Я сподіваюся, що ті, хто хоче грати, писати, грати або щось ще, зроблять це. Якщо не для себе, то для всіх нас. І справа не тільки в тому, що світові потрібно більше артистів, це ще й дуже весело. і моїм чудовим друзям-музикантам, які були для мене як сім'я, поки я знав вас: для мене було благословенням і честю вчитися у всіх вас і грати з вами,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про Чик Корію?

Американьский піаніст і композитор вважається одним із піонерів напрямку ф'южн, але його впилив також відчутний у напрямках пост-боп, латинський джаз, фрі-джаз та авангард-джаз. За усю свою кар'єру (яку він почав у 1962-1963 роках) він випустив понад 80 альбомів і був удостоєний 23 премій Греммі, а номіновувався на неї більше 60 разів!

Спочатку Чик грав на фортепіано у групах, що виконували латиноамериканську естрадну музику. Зокрема, він грав у колективі Майлза Девіса, з яким записав альбоми In a Silent Way і Bitches Brew. Десь у 1970-х до нього прийшло справжнє визнання і розквіт його творчості. Він заснував власний колектив Return To Forever, з яким здобув світову популярність. Згодом він співпрацював з великою кількістю відомих музикантів і джазменів: Гербі Генкоком, Кітом Джарреттом, Стеном Гетцом, Джоном Маклафліном та іншими.



Чик Коріа з напарниками / Фото з фейсбуку Чика Корії

Свій останній запис Чик Коріа записав у вересні 2020 року під назвою Plays. Чоловік також був прихильником і членом Церкви Саєнтології. У 1972 році він вдруге одружився на вокалістці і піаністці Гейл Моран; у першому шлюбі з іншою жінкою у нього народилось двоє дітей – син Тадеус і донька Ліана.

Дані взяті з "Вікіпедії".