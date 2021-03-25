Поліція Харкова пояснила заборону концерту гурту "Жадан і Собаки"

Поліція у середу, 24 березня, заборонила проведення концерту рок-гурту "Жадан і Собаки", що мав відбутися в Харкові. Пресслужба нацполіції пояснила, що виступ не провели через порушення карантинних норм.

Вчора ввечері, 24 березня, в артклубі "Корова" у Харкові повинен був відбутися концерт відомого рок-гурту "Жадан і Собаки". Сергій Жадан на сцені розповів, що поліція заборонила виступ. На сайті Нацполіції пояснили таке рішення.

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Чому поліція заборонила проведення концерту

Нацполіція повідомила, що концерт не відбувся через недотримання карантинних норм. Представники правоохоронних органів провели бесіду з власниками закладу, де попередили їх про можливі наслідки виступу групи.

Перед його початком поліція, в межах своїх повноважень, провела з власником закладу профілактичну бесіду та попередила про правові наслідки у разі недотримання відвідувачами карантинних обмежень,

– пише на сайті.

У Нацполіції пояснили, що Харків за епідеміологічним станом щодо поширення коронавірусу опинився в помаранчевій зоні. Згідно з обмеженнями, які впроваджені в Харківській області, масові культурні та розважальні заходи заборонені. Дозволено проводити тільки за участю менше однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі або наповненістю менш як 50 відсотків місць у кожному окремому залі.



Концерт гурту "Жадан і Собаки" / Фото Нацполіції Харкова

Сергій Жадан про заборону концерту