Поки інші відпочивають: Джамала без макіяжу показала, як працює вдома

10 січня 2022 , 20:28
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Джамали

Українська співачка Джамала ще не відправилась у відпустку, оскільки працює, ймовірно, над новими хітами. Вона пожартувала, що уявяляє себе на пляжі, а не серед гори паперів.

На нових фото 38-річна Джамала розляглась на ноутбуці та паперах, вдаючи, що засмагає під сонцем. Так вона хоче візуалізувати свою відпустку.

До слова Адель без макіяжу: співачка вразила б'юті-перевтіленням – відео

Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, де я сплю на пляжі. Їм морозиво. І не думаю ні про що. Залишу тут як візуалізацію,
– написала артистка у своїй публікації.


Джамала чекає на відпустку / Фото з інстаграму артистки


Джамала без макіяжу / Фото з інстаграму артистки

Реакція мережі на відсутність макіяжу

Що цікаво, на знімках вона позує без макіяжу – з природним тоном обличчя та ледь зав'язаним волоссям. Вона одягнула домашнє синє худі та золоту підвіску. Але це не завадило втомленій артистці отримати десятки приємних коментарів про свою зовнішність:

  • "Ви така чарівна без макіяжу та фільтрів. Побільше таких фото у Вашому профілі!";
  • "Класне фото. Ви така тут рідна";
  • "Так краще, ніж із макіяжем. Тут природна краса";
  • "Без макіяжу та фільтрів вам дуже йде! Ви красива будь-яка! Найкраща!";
  • "Вау. Яка Ви красуня";
  • "Прямо дівчинка 20 років";
  • "Дуже красиві хвилі на тлі".


Джамала показує язик усім хейтерам / Фото з інстаграму співачки

Автор: Уляна Журба