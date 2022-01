Поки інші відпочивають: Джамала без макіяжу показала, як працює вдома

Українська співачка Джамала ще не відправилась у відпустку, оскільки працює, ймовірно, над новими хітами. Вона пожартувала, що уявяляє себе на пляжі, а не серед гори паперів.

На нових фото 38-річна Джамала розляглась на ноутбуці та паперах, вдаючи, що засмагає під сонцем. Так вона хоче візуалізувати свою відпустку.

До слова Адель без макіяжу: співачка вразила б'юті-перевтіленням – відео

Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, де я сплю на пляжі. Їм морозиво. І не думаю ні про що. Залишу тут як візуалізацію,

– написала артистка у своїй публікації.



Джамала чекає на відпустку / Фото з інстаграму артистки



Джамала без макіяжу / Фото з інстаграму артистки

Реакція мережі на відсутність макіяжу

Що цікаво, на знімках вона позує без макіяжу – з природним тоном обличчя та ледь зав'язаним волоссям. Вона одягнула домашнє синє худі та золоту підвіску. Але це не завадило втомленій артистці отримати десятки приємних коментарів про свою зовнішність:

"Ви така чарівна без макіяжу та фільтрів. Побільше таких фото у Вашому профілі!";

"Класне фото. Ви така тут рідна";

"Так краще, ніж із макіяжем. Тут природна краса";

"Без макіяжу та фільтрів вам дуже йде! Ви красива будь-яка! Найкраща!";

"Вау. Яка Ви красуня";

"Прямо дівчинка 20 років";

"Дуже красиві хвилі на тлі".



Джамала показує язик усім хейтерам / Фото з інстаграму співачки