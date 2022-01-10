Поки інші відпочивають: Джамала без макіяжу показала, як працює вдома
Джерело:інстаграм Джамали
Українська співачка Джамала ще не відправилась у відпустку, оскільки працює, ймовірно, над новими хітами. Вона пожартувала, що уявяляє себе на пляжі, а не серед гори паперів.
На нових фото 38-річна Джамала розляглась на ноутбуці та паперах, вдаючи, що засмагає під сонцем. Так вона хоче візуалізувати свою відпустку.
До слова Адель без макіяжу: співачка вразила б'юті-перевтіленням – відео
Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, де я сплю на пляжі. Їм морозиво. І не думаю ні про що. Залишу тут як візуалізацію,
– написала артистка у своїй публікації.
Джамала чекає на відпустку / Фото з інстаграму артистки
Джамала без макіяжу / Фото з інстаграму артистки
Реакція мережі на відсутність макіяжу
Що цікаво, на знімках вона позує без макіяжу – з природним тоном обличчя та ледь зав'язаним волоссям. Вона одягнула домашнє синє худі та золоту підвіску. Але це не завадило втомленій артистці отримати десятки приємних коментарів про свою зовнішність:
- "Ви така чарівна без макіяжу та фільтрів. Побільше таких фото у Вашому профілі!";
- "Класне фото. Ви така тут рідна";
- "Так краще, ніж із макіяжем. Тут природна краса";
- "Без макіяжу та фільтрів вам дуже йде! Ви красива будь-яка! Найкраща!";
- "Вау. Яка Ви красуня";
- "Прямо дівчинка 20 років";
- "Дуже красиві хвилі на тлі".
Джамала показує язик усім хейтерам / Фото з інстаграму співачки