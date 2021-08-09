Прощання з генієм: де і коли відбудеться похорон Олександра Ройтбурда

Велика постать у світі українського мистецтва – Олександр Ройтбурд пішов з життя 8 серпня. Усі близькі, друзі і пошановувачі творчості Олександра Ройтбурда зможуть провести його в останню путь у рідному місті митця – Одесі.

Церемонія прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня, у середу, у будівлі Одеського художнього музею. Про це повідомило керівництво культурного закладу, де довгий час працював митець. Час прощання з художником ще не становили, однак відомо, що похорон відбудеться у першій половині дня.

Також читайте Помер Олександр Ройтбурд: під Одеський художній музей почали приносити квіти – фото

До слова, Одеський художній музей організовуватиме безкоштовний нічний трансфер з Києва до Одеси для всіх близьких друзів Олександра Ройтбурда, які бажають попрощатись з ним. Автобус відправлятиметься у вівторок, 10 серпня о 22:30.



Похорон Олександра Ройтбурда: дата і місце прощання / Фото фейсбук музею

Що відомо про Олександра Ройтбурда?

Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер вранці 8 серпня 2021 року. Причиною смерті видатного діяча мистецтва стала хвороба, з якою Ройтбурд боровся багато років.



Звістка про смерть Олександра Ройтбурда стала шоком для мистецької сфери України. Тож, аби вшанувати постать художника, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що тепер в Одесі мусять зробити музей сучасного мистецтва, як знак поваги до творчості Ройтбурда.



Багато відомих українців вже висловили свої співчуття стосовно втрати Олександра Ройтбурда. Серед них президент Володимир Зеленський, активіст Сергій Стерненко й інші.



Окрім художнього мистецтва, Ройтбурд захоплювався й мистецтвом слова. Нещодавно поет і співак Сергій Жадан повідомив, що у вересні 2021 року надійде у продаж збірка поезій Олександра Ройтбурда, до виходу якої митець не дожив буквально місяць.

До слова Знаменитий український художник: що відомо про Олександра Ройтбурда