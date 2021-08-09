Церемонія прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня, у середу, у будівлі Одеського художнього музею. Про це повідомило керівництво культурного закладу, де довгий час працював митець. Час прощання з художником ще не становили, однак відомо, що похорон відбудеться у першій половині дня.
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До слова, Одеський художній музей організовуватиме безкоштовний нічний трансфер з Києва до Одеси для всіх близьких друзів Олександра Ройтбурда, які бажають попрощатись з ним. Автобус відправлятиметься у вівторок, 10 серпня о 22:30.
Похорон Олександра Ройтбурда: дата і місце прощання / Фото фейсбук музею
Що відомо про Олександра Ройтбурда?
- Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер вранці 8 серпня 2021 року. Причиною смерті видатного діяча мистецтва стала хвороба, з якою Ройтбурд боровся багато років.
- Звістка про смерть Олександра Ройтбурда стала шоком для мистецької сфери України. Тож, аби вшанувати постать художника, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що тепер в Одесі мусять зробити музей сучасного мистецтва, як знак поваги до творчості Ройтбурда.
- Багато відомих українців вже висловили свої співчуття стосовно втрати Олександра Ройтбурда. Серед них президент Володимир Зеленський, активіст Сергій Стерненко й інші.
- Окрім художнього мистецтва, Ройтбурд захоплювався й мистецтвом слова. Нещодавно поет і співак Сергій Жадан повідомив, що у вересні 2021 року надійде у продаж збірка поезій Олександра Ройтбурда, до виходу якої митець не дожив буквально місяць.
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