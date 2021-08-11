В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом: фото і відео з похорону митця

11 серпня 2021 , 10:38
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Джерело:

24 канал

В Одесі 11 серпня відбувається прощальна церемонія з видатним українським художником Олександром Ройтбурдом. Чоловік пішов з життя 8 серпня у віці 59 років. Смерть Олександра Ройтбурда неабияк сколихнула мистецький світ України, тож попрощатись з митцем прийшло багато друзів, рідних і пошановувачів.

Провести у вічність видатного художника Олександра Ройтбурда зібрались багато одеситів і друзів-киян, для яких спеціально організували трансфер зі столиці. Митець прожив яскраве й динамічне життя, написав багато унікальних й неординарних картин, які виставлялись у найвідоміших галереях світу, а також був одним із учасників Євромайдану в Одесі.

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В останню путь Олександра Ройтбурда проводжали у будівлі Одеського художнього музею, де той довгий час працював директором. Прощальна церемонія з діячем культури розпочалась о 10 годині. Поховають чоловіка на Єврейському кладовищі о 13:00.

Прощання з Олександром Ройтбурдом

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Прощання з Олександром Ройтбурдом: відео прямої трянсляції

 

Що відомо про смерть видатного художника Олександра Ройтбурда?

  • Скорботну звістку про смерть Олександра Ройтбурда сповістив співробітник художника Кирило Ліпатов. Згодом сам Одеський художній музей підтвердив, що Олександр Ройтбурд пішов з життя уранці 8 серпня.
  • Українські ЗМІ стверджують, що причиною смерті знаменитого митця стала онкологія, з якою він довго боровся. Попередньо сам Ройтбурд розповідав, що самопочуття у нього погіршилось і він погано спить. Змінився і його зовнішній вигляд: чоловік схуд та був виснаженим.
  • Після сумної новини про відхід у вічність Олександра Ройтбурда, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запевнив, що на честь митця відкриють музей сучасного мистецтва.
Автор: Андріана Будиш