Провести у вічність видатного художника Олександра Ройтбурда зібрались багато одеситів і друзів-киян, для яких спеціально організували трансфер зі столиці. Митець прожив яскраве й динамічне життя, написав багато унікальних й неординарних картин, які виставлялись у найвідоміших галереях світу, а також був одним із учасників Євромайдану в Одесі.

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В останню путь Олександра Ройтбурда проводжали у будівлі Одеського художнього музею, де той довгий час працював директором. Прощальна церемонія з діячем культури розпочалась о 10 годині. Поховають чоловіка на Єврейському кладовищі о 13:00.

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