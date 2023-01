У Spotify назвали найпопулярнішу пісню на стримінгу: ви чули її на усіх радіостанціях

На платформі Spotify оприлюднили дані зі списком найпопулярніших пісень, які найчастіше слухали меломани. Першу сходинку займає пісня Blinding Lights канадця The Weeknd, яку прослухали 3 мільярди разів.

Станом на 2-ге грудня 2023 року канадський виконавець The Weeknd (справжнє ім'я Ейбел Тесфає) отримав ще один музичний рекорд у свою творчу скриньку. Хіт Blinding Lights навіть обійшов трек Shape of You британця Еда Ширана, яка утримувала рекорд з 2017 року, – тепер у The Weeknd на 100 мільйонів прослуховувань більше.

Цікаво Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз: топ-20 найкращих пісень 2022 року за версією Rolling Stone

Прем'єра треку Blinding Lights відбулась 29 листопада 2019 року, а в січні 2020-го вийшов кліп, який наразі має 662 мільйони переглядів на YouTube. Хіт увійшов до четвертого альбому The Weeknd під назвою After Hours (2020). Зазначимо, що ця пісня також підірвала Billboard Hot 100 за всю історію чарту у листопаді 2021-го – вона 4 тижні очолювала щотижневі чарти Billboard і загалом провела у ньому рекордні 90 тижнів.

The Weeknd – Blinding Lights: слухати пісню онлайн

Зокрема канадський попвиконавець став першим у світі виконавцем, котрому вдалося одночасно здобути лідерство у пʼятьох чартах видання Billboard: Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters Hot 100 Producers. Варто додати, що у 2017 році The Weeknd очолив рейтинг Forbes 30 – найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоубізнесу, яким менше ніж 30 років. У свої вже 32 роки він отримав безліч нагород, зокрема чотири премії Греммі, премію Latin Grammy, 20 премій Billboard Music Awards, 17 премій Juno, шість премій American Music Awards, дві премії MTV Video Music Awards, а також номінації на премію Оскар та премію Еммі.

Пропонуємо також дізнатись інші найпопулярніші пісні на сервісі Spotify: