Пишнотіла Ешлі Грем показала фігуру у білизні в душовій кабіні: фото

Американська plus-size зірка Ешлі Грем засвітила апетитні форми тіла у ванній кімнаті, створивши вигляд, наче щойно вийшла з душу. Вона приміряла на собі трендовий купальник бежевого кольору.

У своєму профілі зірка залишила кілька спокусливих фото, на яких демонструє своє тіло. Поміто, що через рік тіло після пологів прийшло в норму і тепер вона сміливо бере участь у різних сексуальних фотосесіях.

До слова Кайлі Дженнер похизувалась апетитними формами у крихітній білизні: пікантне фото

Спокуслива Ешлі Грем

На одній із ним вона позувала у ванні, примірявши трисики з високою посадкою та зручний топ бежевого кольору. Її волосся було замотане у білий рушник, а обличчя – ледь підкреслене макіяжем. Ймовірно, Ешлі Грем фотографувалась для якоїсь реклами або ж глянцю, імпровізуючи спа-процедури у себе вдома. Жінка виглядала усміхненою та щасливою.

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Примітно, що для фотосесії модель зробила депіляцію під пахвами, оскільки на її попередніх фото можна побачити неголені зони під руками. Зірки часто вдаються до таких спекуляцій, адже так толерують думку, що жінки не повинні голити тіло, якщо вони цього не хочуть.

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Коментатори під цією публікацією поділились на два табори: ті, хто за відвертість, і ті, кому не до вподоби розкутість Ешлі: