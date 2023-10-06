Підліток раптово схопив Кейт Міддлтон за талію: її реакція стала вірусною в мережі

Дружина принца Вільяма відвідала тренування гравців Ліги регбі. Там стався курйозний інцидент – один підліток жартома схопив Кейт Міддлтон за талію, щоб полоскотати. Вона злякалася, але швидко опанувала емоції.

Міддлтон повелася по-королівськи. Відео з реакцією герцогині Уельської стало вірусним у мережі, його вже переглянули понад 4 мільйони разів.

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Підліток схопив Кейт Міддлтон за талію

Кейт Міддлтон зустрілася з гравцями Ліги регбі. Вона взяла участь у тренуванні команди регбістів-візочників Англії.

Проте там стався курйозний випадок. Один з гравців підбіг до герцогині ззаду і схопив її за талію, щоб полоскотати. Принцеса спочатку злякалася та підстрибнула на місці, але швидко взяла себе в руки.

Побачивши хлопця, Кейт Міддлтон розсміялася і потиснула йому руку. Водночас підліток прикрив обличчя руками. Герцогиня сказала йому щось, а після цього продовжила тренування.

Цей момент потрапив на відео. У мережі фанам сподобалася поведінка принцеси. За їх словами, Кейт Міддлтон майстерно стримала емоції під контролем.

Всю гру герцогиня посміхалася. Навіть якщо їй було незручно грати в регбі на візку, вона цього не показала.

Курйозні інциденти з Кейт Міддлтон