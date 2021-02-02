Оголена в трояндах: Періс Гілтон розбурхала мережу сексуальним образом – фото 18+

Світська левиця Періс Гілтон вкотре розбурхала мережу провокативним фото. Вона постала перед камерою повністю оголена серед червоних троянд.

Джерело: інстаграм Періс Гілтон

Періс Гілтон продовжує розбурхувати уяву шанувальників провокативними світлинами. У мережі зірка вкотре поширила фото, де позує оголеною.

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Співачка постала перед камерою на тлі рожевої стіни. Вона позувала оголеною, сидячи на підлозі серед неймовірно красивих червоних троянд. Інтимні зони зірки прикривала неординарна білизна з квітів. Також на ній були червоні туфлі на підборах та сітчасті колготки в тон шкіри.

Волосся красуня-білявка вклала у розкішні локони. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах. Вуха Періс прикрашали вишукані сережки у формі сердець.

Гілтон звабливо дивилася в камеру, демонструючи свою сексуальність та жіночність.



Сексуальна Періс Гілтон / Фото з інстаграму Періс Гілтон