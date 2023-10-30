Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин

У неділю, 29 жовтня, у Варшаві відгримів фінал 13 сезону вокального шоу "Голос країни". Вперше за всю історію української версії проєкту зйомки відбувалися за кордоном. У цьому особливому сезоні перемогу здобув Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

Загалом у фіналі за перемогу в шоу змагалися 8 учасників, які в прямому ефірі прагнули довести, що гідні звання "Голосу країни". Найбільше фіналістів було в командах Наді Дорофєєвої та Юлії Саніної.

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Михайло Панчишин став переможцем "Голосу країни-13"

За результатами глядацького голосування до суперфіналу дійшли двоє наших захисників – Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

У цьому етапі вони виконали пісні, якими підкорили тренерів і глядачів на "сліпих прослуховуваннях":

Михайло розчулив авторським треком "Невідомий герой";

Юрій зворушив бездоганним виконанням композиції "Києве мій".

Згідно з результатами голосування глядачів, перемогу в 13 сезоні вокального шоу здобув Михайло Панчишин.

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Робота над новим сезоном "Голосу" почалася ще в березні. Тоді стало відомо, що задля безпеки зйомки відбуватимуться у Варшаві .

. Цього року команда організаторів потішила глядачів новим складом зіркових тренерів. На "сліпих прослуховуваннях" команди набирали : лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, продюсер Іван Клименко, співачка Надя Дорофєєва та народний улюбленець Артем Пивоваров.

: лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, продюсер Іван Клименко, співачка Надя Дорофєєва та народний улюбленець Артем Пивоваров. Прем'єра 13 сезону відбулася 3 вересня . Протягом кількох тижнів 60 різножанрових вокалістів дивували тренерів та глядацьку залу своїми голосами.

. Протягом кількох тижнів 60 різножанрових вокалістів дивували тренерів та глядацьку залу своїми голосами. Серед учасників були й наші захисники, які чуттєвими виступами доводили до сліз не лише тренерів і глядачів у залі, а й мільйони телеглядачів.

Цього року дещо змінили правила вибору фіналістів. Під час ефіру тренер кидав виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника. Зірковий наставник мав прийняти виклик та запросити на сцену вокаліста зі своєї команди. На сцені учасники по черзі співали підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" обирали глядачі в залі, шляхом голосування у застосунку.

Всі кошти, які зібрані у прямому ефірі в межах SMS-голосування, будуть спрямовані на закупівлю лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні". У цьому центрі перебувають на лікуванні діти, які постраждали через повномасштабну війну Росії проти України та отримали серйозні опіки.