Оля Цибульська позувала у спідниці з високим розрізом: гарячі фото з Туреччини

Популярна українська співачка Оля Цибульська насолоджується відпочинком в Туреччині. Днями вона позувала у відвертій фотосесії та завела мережу.

Відома українська співачка Оля Цибульська проводить частину теплого літа у сонячній Туреччині. Заразом зірка бере участь у відвертих фотосесіях та розбурхує уяву шанувальників. Вона опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Гарячі фото Олі Цибульської

Знаменитість звабливо позувала перед камерою на тлі гарних локацій. Позаду Олі Цибульської було видно блакитне море та небо.

Для нової спокусливої зйомки співачка приміряла білий кроп-топ на зав'язках з об'ємними рукавами та відвертим декольте, що вдало підкреслював пишний бюст. Також Оля Цибульська обрала яскраво-червону спідницю довжини максі з вирізом до самих стегон, що акцентував на струнких ніжках та додавав образу перчинки.

Зірка поєднала еротичне вбрання з бежевими босоніжками на високих підборах та масивній підошві. Вона доповнила образ золотими сережками-кільцями та капелюхом, а також зробила синій манікюр.

Артистка розпустила волосся та вклала його пляжними хвильками. На обличчі Оля Цибульська зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі тушшю й нафарбувала губи персиковим блиском.

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