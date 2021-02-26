Оля Цибульська похизувалась пишними грудьми у мереживному ліфі: фото

Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує публікувати відверті фото. Цього разу вона похизувалась пишним бюстом у мереживному ліфі.

Оля Цибульська є однією з тих зірок українського шоу-бізнесу, які не соромляться ділитися в мережі гарячими світлинами. Вона оприлюднила нове відверте фото.

Спекотно Кайлі Дженнер зблизька показала великі груди: пікантне фото у відвертому вбранні

Оля Цибульська в мереживному ліфі

Популярна співачка зробила еротичне фото в ліжку. Вона лежала на животі й сфотографувалась на телефон. Оля Цибульська постала перед камерою в бежевому мереживному бюстгальтері, який чудово підкреслив пишні груди артистки.

Оголене тіло зірка накрила білою ковдрою. Вона вклала коротке волосся ніжними хвильками, що доповнило пікантний образ. Також Оля Цибульська прикрасила вуха сережками-кільцями. На обличчі співачка зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі рожевими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

Чоловік категорично проти того, щоби я знімалася в відвертому глянці. Вдома скандал. Бо я категорично проти категоричності. Про інсту не було ні слова,

– написала Оля Цибульська під фото.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Гарячі образи Олі Цибульської