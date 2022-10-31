Українські знаменитості продовжують давати благодійні концерти за кордоном. 30 жовтня відбувся великий захід на Майорці в Іспанії, де зібралось чимало зірок.

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Ольга Сумська зустрілась з Іриною Білик

Українська акторка Ольга Сумська в інстаграмі показала світлини з колегами. Так, актриса поснідала з танцівником Амадором Лопесом та співачкою Наталією Валевською.

Також Ольга Сумська показалась на знімку разом з артисткою Іриною Білик. Вони зробили фото на гольф-полі Son Muntaner у місті Пальма. "Моя прекрасна", – підписала кадри акторка.



Ольга Сумська з Іриною Білик / Фото з інстаграм-сторіз



Сумська з зірками / Фото з інстаграм-сторіз

На великому концерті AMAR UCRAINA виступили вище перелічені зірки, а також Сергій Бабкін й інші зірки. На заході збирали кошти на покупку твердопаливних котлів, щоб обігріти українських дітей.

Як зірки збирають кошти на концертах