Українські знаменитості продовжують давати благодійні концерти за кордоном. 30 жовтня відбувся великий захід на Майорці в Іспанії, де зібралось чимало зірок.
Читайте також Ігор Кондратюк пригадав сварку з Оксаною Марченко у 2014 році через Донбас
Ольга Сумська зустрілась з Іриною Білик
Українська акторка Ольга Сумська в інстаграмі показала світлини з колегами. Так, актриса поснідала з танцівником Амадором Лопесом та співачкою Наталією Валевською.
Також Ольга Сумська показалась на знімку разом з артисткою Іриною Білик. Вони зробили фото на гольф-полі Son Muntaner у місті Пальма. "Моя прекрасна", – підписала кадри акторка.
Ольга Сумська з Іриною Білик / Фото з інстаграм-сторіз
Сумська з зірками / Фото з інстаграм-сторіз
На великому концерті AMAR UCRAINA виступили вище перелічені зірки, а також Сергій Бабкін й інші зірки. На заході збирали кошти на покупку твердопаливних котлів, щоб обігріти українських дітей.
Як зірки збирають кошти на концертах
- Макс Барських за час свого благодійного туру "Чекай мене" зібрав 1,7 мільйона гривень на потреби ЗСУ. Він подякував публіці, яка купувала квитки на його виступи.
- Монатік за останні три концерти зібрав понад 100 тисяч гривень завдяки благодійним аукціонам, де розігрував особливі речі.
- Гурт "Друга Ріка" зіграв перший у Києві благодійний акустичний концерт. Там музиканти зібрали близько 100 тисяч гривень, які передали на військові оптичні пристрої.