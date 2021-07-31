Ольга Сумська показала, як позувала оголеною під час вагітності: відверте архівне фото

Успішна українська акторка Ольга Сумська поділилась з прихильниками відвертим фото. На світлині вона зображена ще 35-річною, під час вагітності другою донькою.

Відома українська актриса Ольга Сумська обожнює публікувати на особистій сторінці в інстаграмі архівні фото. Цього разу вона пригадала свою другу вагітність.

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Відверте фото Ольги Сумської

Знаменитість показала знімок, де позувала перед камерою ще в 35 років. Тоді вона була вагітною та очікувала на народження другої доньки Анни.

Ольга Сумська постала перед об'єктивом оголеною. Вона прикрила тіло напівпрозорою бежевою тканиною. Волосся акторка розпустила та вклала пишними хвильками. На обличчі зірка зробила розкішний макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – нюдовою помадою.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Колеги та шанувальники Ольги Сумської захоплюються її архівним кадром: