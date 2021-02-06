Олені Зеленській – 43: її основні досягнення в ролі першої леді України

Олена Зеленська святкує день народження. У суботу, 6 лютого, дружині президента виповнюється 43 роки. Редакція Showbiz 24 підготувала матеріал про результати роботи Олени, яких їй вдалося досягти за 2 роки у ролі першої леді України.

Джерело: 24 канал

Вже 2 роки Олена Зеленська виконує роботу першої леді України. Після того, як її чоловік Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, жінка змінила напрям своєї діяльності. Тоді вона зазначала, що виокремила для себе декілька напрямків роботи. Вони стосуються здоров'я майбутніх поколінь, шкільного харчування, фізичного виховання та активності дітей. Також Олена приділила увагу культурній сфері. Чого Зеленській вдалося досягнути за цей час – читайте далі.

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Аудіогіди українською у музеях світу

Однією з наймасштабніших ініціатив Олени Зеленської став запуск аудіогідів українською мовою у найбільших музеях світу. У межах цього проєкту вже реалізували 9 аудіогідів, які можна почути у таких місцях:

художній галереї Альбертіна (м. Відень, Австрія);

Музеї історії мистецтв (м. Відень, Австрія);

Національному музеї килима (м. Баку, Азейбарджан);

Латвійському Національному художньому музеї (м. Рига, Латвія);

Колізеї (м. Рим, Італія);

Морському музеї Чорногорії (м. Котор, Чорногорія);

палаці Долмабахче (м. Стамбул, Туреччина);

музеї Ефеса (м. Сельчук, Туреччина);

Національному парку Гьореме (між містами Невшехір, Ургюп і Аванос, Туреччина).

На 2021 рік перша леді запланувала запуск ще декількох аудіогідів у різних країнах світу. Зокрема, мовиться про:

Тауер (м. Лондон, Велика Британія);

Версальський палац (м. Версаль, Франція);

Музей природознавчтва (м. Берлін, Німеччина);

Ватиканські музеї (м. Рим, Італія);

Меморіальний комплекс історії Голокосту – Яд Вашем (м. Єрусалим, Ізраїль);

Державний музей мистецтв імені Ігоря Савицького (м. Нукус, Узбекистан).

Реформування шкільного харчування

Олена Зеленська залучила до реформування системи харчування учнів дуже багато гілок влади.

З 1 січня 2021 року набули чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблоків, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

"На практиці зміна застарілих норм – це перший крок, який необхідно було зробити, щоб розпочати оновлення та осучаснення шкільного меню. Спочатку оновлення норм, правил та регламентів, далі – заміна напів фабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану та корисну їжу для наших дітей", – розповіла Олена Зеленська.

Також активно працюють над підвищенням контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів, ресурсним забезпеченням шкіл.

У новому шкільному раціоні для учнів має бути більше злакових, овочів, фруктів, ягід і молочних продуктів. Робоча група працювала і над врегулюванням питання з організації харчування у школах дітей з особливими дієтичними потребами.

Також вже тривалий час готуються сезонні меню. Мовиться про сніданки та обіди, а надалі планують розробляти вечері, другі сніданки й підвечірки.

Щодо оплати за їжу, то вони залишаються незмінними: учні з 1 по 4 класи та діти соціальних категорій харчуються безкоштовно, а решта – оплачують батьки та місцева влада.

Смачне. Корисне. Збалансоване. Все це – про нове меню для закладів освіти, працювати над яким уже розпочала професійна робоча група,

– зазначала перша леді.

"Без бар'єрів"

Ще однією з ініціатив Олени Зеленської на посту першої леді України є діяльність "Без бар'єрів", що спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців.

У рамках цієї ініціативи відбулося підписання декларації "Бізнес без бар'єрів". Мовиться про співпрацю між великими українськими та міжнародними компаніями.

"Щодня тисячі українців живуть за бар'єрами: відчувають складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні. Щоб виправити цю ситуацію, я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують найкращі безбар'єрні рішення у свої бізнес-процеси. Наша мета – усунути бар'єри в бізнесі", – розповіла Олена Зеленська.

Побудова такого бізнесу в Україні – це дуже складний процес, який залежить від законодавства, дій держави, компаній та самих людей. Така ініціатива допоможе подолати бар'єри, що виникають при пошуку співробітників та прийомі їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі.

З такою ініціативою компанії працюватимуть над продуктами та послугами, які будуть доступні всім людям, зокрема, з інвалідністю, літнім, батькам з дітьми до 6 років, жінкам та молоді.

Олена Зеленська прагне до того, щоб безбар'єрність, інклюзія стали суспільною нормою, адже саме так є в інших успішних держав.

Україна – учасниця "Партнерства Біарріц"

За сприяння першої леді Україна стала повноправною учасницею "Партнерства Біарріц". Це міжнародна ініціатива рівних прав та можливостей для всіх.

Офіційний лист-відповідь міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Іва Ле Дріана вручив Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди офіційного приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц". Це відбулося 11 вересня 2020 року.

Зазначимо, що "Партнерство" було започатковане лідерами країн "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США. Його мета – досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Основні цілі та зобов'язання України як учасниці "Партнерства":