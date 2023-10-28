Три розлучення та виїзд за кордон: що відомо про стосунки Олександра Кривошапка та де він зараз

Зірка "Х-Фактору" Олександр Кривошапко днями шокував новиною про розлучення з третьою дружиною. Проте артист, схоже, не дуже засмутився, бо вже знайшов нові стосунки. Що відомо про особисте життя Олександра Кривошапка та де він зараз – читайте у статті.

Артист був одружений тричі, проте всі шлюби невдалі. 24 Канал дізнався, що відомо про особисте життя Кривошапка та де він зараз.

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Раптова новина про розлучення

Минулого року співак втретє одружився, проте сімейне життя дало тріщину. Нещодавно стало відомо, що артист розлучився з дружиною, косметологинею Марією.



Олександр Кривошапко з дружиною Марією / Фото з соцмереж

Подробиці та причину розлучення Олександр не розсекретив. Крім того, зі сторінок в соцмережах колишні закохані видалили всі спільні фотографії та будь-які натяки на те, що були одружені.

Попередні шлюби співака

Артист був одружений тричі. Першою дружиною Олександра стала хореограф Тетяна Денисова, яка була старшою за свого обранця майже на 12 років.



Олександр Кривошапко з Тетяною Денисовою / Фото з соцмереж

Їхнє сімейне життя супроводжувалося численними сварками і скандалами, тому пара й розлучилася.

Українська танцівниця Тетяна Денисова зрадила Україну. Вона у перші дні повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини, а згодом перебралася до Росії.Ще у грудні 2021 року Денисова отримала російське громадянство. Про це розповів її колишній обранець Олександр Кривошапко. Проросійська позиція Тетяни не здивувала її колег.

Наступна дружина артиста – модель Марина Кінські із Запорізької області. Вона народила йому дочку Алісу. Своїх стосунків Кривошапко майже не афішував. Згодом стало відомо, що вони розлучилися.



Олександр Кривошапко з дружиною Мариною / Фото з соцмереж

Водночас Олександр дуже любить свою доньку, вона для нього – найважливіша людина в житті. У червні цього року співак вперше за тривалий час зустрівся з 6-річною Алісою. Він поділився зворушливим відео у соцмережі.

Нові стосунки Кривошапка

Нещодавно Олександр опублікував фотографію з дівчиною, яку назвав "своїм промінцем світла". На знімку видно, як пара сидить за столиком, обіймаючись та пригорнувшись одне до одного.



Кривошапко зі своєю новою дівчиною / Фото з його інстаграму

Як з'ясували журналісти, фото зроблено в одному із міланських ресторанів. Дівчину звуть Христина, проте про нову обраницю музиканта поки відомо мало.

Служба в ЗСУ та виїзд з України

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Олександр Кривошапко став волонтером. Він допомагав переселенцям зі свого рідного Маріуполя та інших міст Донецької області та Харкова. Музикант створив власний благодійний фонд "Братське серце", який допомагає перевозити гуманітарну допомогу .

У червні 2022 року Кривошапко відповів на закиди, чому він не на фронті. На це артист заявив – що захищає Україну у складі добровольчого батальйону. Чим саме він займався – невідомо.

Останніми місяцями Олександр Кривошапко перебував в Італії, де, зважаючи на публікацію в інстаграмі, готувався повернутися до творчої діяльності. А на початку жовтня він заспівав в українському ресторані в Дубаї. Схоже, співак досі за кордоном. Чи планує він повернутися в Україну – невідомо.

Як саме артисту вдалося виїхати з України – теж залишається загадкою. Кривошапко не розсекретив цієї інформації, проте не приховує свого місця перебування та ділиться фотографіями у блозі.