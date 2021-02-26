Сексуальна Даша Ульянова прикрила інтимні місця квітами: фото оголеної переможниці "Холостяка"

Джерело:інстаграм Даші Ульянової
Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова за лічені дні до весни знялась у новій відвертій фотосесії. Гімнастка повністю роздяглась перед камерою, прикривши інтимні місця квітами.
Завдяки реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова підкорила серце не лише красеня-пілота Макса Михайлюка, а й багатотисячну аудиторію в інстаграмі. Цікавість публіки дівчина підігріває провокативними фотосесіями, остання з яких викликала шквал обговорення як у мережі, так і в пресі.
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Для студійної зйомки гімнастка не стала підбирати ані вбрання, ані білизну. Вона повністю роздяглась перед фотографом, показавши бездоганне тіло. Великі оголені груди дівчина прикрила рукою, а інші інтимні місця – композицією з рожевих і білих піонів. Зухвалості образу Даші Ульянової додавало те, що вона була зв'язана. Мотузка підкреслила її пружний животик і струнку талію.
Переможниця "Холостяка" довершила вроду насиченим макіяжем у шоколадних відтінках, а на пухкі губи нанесла матову помаду карамельного кольору. Волосся вона вклала рівно і відкинула назад, аби не перекривати пишний бюст. З аксесуарів на ній була каблучка і сережки з коштовним камінням.
Даша Ульянова повністю оголена / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa