Одеська парфумерка створила аромат на підтримку дітей, що постраждали від війни в Україні

Українська парфумерка й засновниця одеського парфумерного бренду Soul of Mine Ольга Юрченко, анонсувала реліз унікального аромату, який присвячений Україні та, головне, допоможе українським дітям, що постраждали від російської агресії в Україні.

Усі виручені від продажу лімітованої лінійки кошти будуть направлені до благодійного фонду "Дитина єдиної України".

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Народження ідеї

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ольга вимушено поїхала з рідної Одеси заради безпеки своїх дітей. Український парфумерний бренд Soul of Mine, засновницею якого є Ольга, з’явився на полицях мережі магазинів Brocard буквально за тиждень до початку війни, але швидко здобув популярність за кордоном, де і продовжує свій розвиток.



Одеська парфумерка створила аромат на підтримку дітей / Фото з прес-релізу

Опинившись у безпечному місці, дівчина вирішила допомагати тим, хто цього найбільше потребує, – маленьким українцям, що стали жертвами цієї жахливої трагедії. Ще у 2014 році, на самому початку війни, Ольга заснувала благодійний фонд "Дитина єдиної України", який підтримував дітей із так званих ДНР і ЛНР. Вже тоді вона зрозуміла, що не може залишатися осторонь та має зробити свій внесок у боротьбу на гуманітарному фронті.

"Попри те, що наразі обставини складаються трагічно для всіх – і для людей, і для бізнесу, – мені пощастило, адже я виїхала і маю змогу працювати. Тож не знехтувала цією можливістю та створила проєкт, який розповідає про мою любу Україну парфумерною мовою й водночас дозволяє мені зібрати кошти для маленьких українців та україночок, які найбільше постраждали від цієї жахливої війни", – зазначила парфумерка.

Завдяки підтримці друзів і партнерів, які залюбки підтримали амбіційну ідею Ольгт створити благодійний аромат, вона змогла швидко зібрати кошти та розпочати роботу.

Довго думала, як назвати парфуми, які мають стати втіленням нашої України, усієї її безмежної краси, гостинності та душевності. І зупинилася на варіанті Soul of Ukraine, що, на мою думку, був найдоречнішим та найвичерпнішим. Ба більше, він співзвучний із назвою мого бренду Soul of Mine, "Душа моя" – саме так ми в Одесі називаємо найближчих і найрідніших людей,

– розповідає Ольга Юрченко.



Одеська парфумерка створила аромат на підтримку дітей / Фото з прес-релізу

Унікальність аромату

У світі парфумерії, як і в будь-якому іншому бізнесі, вартість продукту обумовлена якістю та цінністю його складових. Завдяки підтримці компанії SYMRISE та спільній роботі з відомими світовими парфумерами (майже 14 найвідоміших митців парфумерії працювали над створенням парфумів "Душа України", зокрема Мауріс Русель, Анік Менардо, П`єр Гуерос, Алієнор Массенет, Давід Апель, Філіп Папарелла та інші).

Ользі вдалося створити дійсно унікальний аромат, аналогів якому в світі не існує. Насамперед через те, що в його основі дуже дорога і витончена база: рідкісні види ірису, імбиру, мускусу і ванілі, цитрусові акорди, що наповнюють композицію яскравим характером, а також троянда і сандал, які створюють неповторний шлейф.

Дизайн флакона

Унікальний не лише сам аромат, але і його флакон – дерев’яна кришечка дуже приємна на дотик та має автентичний вигляд. Малюнок, що є втіленням сучасної України, створила мисткиня із Одеси Леся Верба, яка віднедавна живе в Нью-Йорку. До речі, незабаром є висока вірогідність, що ця робота перетвориться на масштабний мурал на одній із будівель США.



Одеська парфумерка створила аромат на підтримку дітей / Фото з прес-релізу

Де купити і яка вартість

Парфуми можна буде придбати офлайн у бутиках друзів бренду в різних куточках світу, а також онлайн в інстаграмі Soul of Mine. Вартість флакона за 100 міліграмів – 200 доларів.

Усі виручені від продажу кошти будуть направлені до благодійного фонду "Дитина єдиної України" та витрачені на забезпечення потреб дітей, які стали жертвами війни в Україні.