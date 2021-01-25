В обтислому вбранні: дружина Остапчука похизувалась формами – гарячі фото

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вперше за довгий час розбурхала уяву прихильників спокусливими фото. Вона позувала в обтислих лосинах і топі, хизуючись формами.

Джерело: інстаграм Христини Горняк

Дружина Володимира Остапчука, Христина Горняк, рідко ділиться з підписниками пікантними кадрами. Але цього разу нотаріусиня завела мережу серією фото.

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Христина Горняк в обтислому вбранні

Нотаріусиня постала перед об'єктивом у кімнаті на дивані, спокусливо вигинаючись у різних позах. Для пікантної домашньої фотозйомки Христина Горняк обрала обтислий топ і лосини кольору хакі. Вона випнула сідниці й похизувалась розкішними формами.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Довге волосся Христина Горняк розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі дружина Остапчука вирішила не робити насичений макіяж, тому похизувалась перед камерою натуральною вродою.

У підписі до фото нотаріусиня пороздумувала про впевненість в собі: "Думаю, комусь це дано з самого народження, а комусь доводиться цю навичку в собі плекати і виховувати. І зовсім це не пов'язано з тим, яку людина має зовнішність", – написала Христина Горняк.

Дівчина також зазначила, що їй важливо, щоб на неї звертали увагу і чоловіки, і дівчата. Однак, Христина впевнена, що нічого не допоможе, якщо вона сама не буде вважати себе красунею та унікальною.

Ось навіть сьогодні, я увімкнула камеру, зробила собі пару кадрів і ще раз повторила: "Кріс, та ти вогонь! Не час для скромності!"

– підсумувала дружина шоумена.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк