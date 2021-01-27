На пляжі: Нікіта Добринін показав пікантне фото з вагітною дружиною

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін поширив у мережі пікантну світлину, де позує на Мальдівах разом із вагітною дружиною. Закохані ніжилися на білосніжному пісочку та мило усміхалися.

Джерело: інстаграм Нікіти Добриніна

Зіркове подружжя Добриніна та Квіткової вже тиждень відпочиває на сонячних Мальдівах. Для зимової відпустки пара, яка очікує на народження дитини, обрала саме цей райський куточок планети. У соціальних мережах Даша та Нікіта активно діляться фотографіями з курорту.

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На Мальдівах закохані відпочивають від роботи, купаються у бірюзовій водичці та приймають сонячні ванни на узбережжі океану. Пара не приховує, що саме про такий відпочинок мріяла. Звісно, що народні улюбленці не залишають своїх прихильників без неймовірно красивого контенту.

Нове фото Добриніна та Квіткової

Телеведучий оприлюднив миловидний кадр, який зробив разом із дружиною під час заходу сонця. Нікіта позував, лежачи на білосніжному пісочку. Він одягнув бежеві шорти, а торс вирішив залишити оголеним. Даша позувала, еротично вигнувшись поруч із чоловіком. Вона одягнула чорний купальник і випнула апетитні сідниці.

Волосся дівчини гарно майоріло на вітрі, а на обличчя вона не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Блогерка щиро усміхалася і дивилася в камеру в той час, як її коханий милувався нею.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова на пляжі / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна