Неймовірно гаряча Дуа Ліпа показала фото перед виходом на сцену Греммі

Британська зірка Дуа Ліпа після довгої паузи в час пандемії виступила на сцені церемонії Греммі-2021. Виступ відбувся у Лос-Анджелесі та прикував погляди мільйонів глядачів. Перед виходом на сцену зірка зробила кілька ефектних знімків, які вже розбурхали мережу.

На 63-й церемонії нагородження преміями Греммі Дуа Ліпа завоювала статуетку за "Найкращий альбом у стилі "поп". Її платівка Future Nostalgia досягла неймовірного успіху та вже 4 тиждень посідає верхню сходинку найпопулярніших альбомів сервісу Spotify.

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Сексуальна Дуа Ліпа

Втім, не лише своєю перемогою у номінації Дуа Ліпа здивувала глядачів. Більше 7 мільйонів прихильників побачили її грандіозний перформанс на сцені Греммі. Зірка виступила у розкішному сяючому костюмі рожевого кольору, який вдало підкреслив її плоский живіт, підтягнуті сідниці та стрункі ноги. Щоб детальніше розглянути її ефектний look, Дуа Ліпа перед виступом зробила кілька кадрів зблизька.

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Гарячіша за пекло!

Талант, перформанс, образи, Греммі! Браво!

Королева!

Захоплення! – пишуть коментатори.

Окрім образу на сцені, Дуа Ліпа спокусила усіх звабливлою сукнею на червоній доріжці. Вона обрала відверту та водночас дуже сексуальну сукню від Versace.

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