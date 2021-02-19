У неоновому бікіні Кендіс Сванепул спокусила фігурою: звабливе фото

Джерело:інстаграм Кендіс Сванепул
Модель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул презентувала новинку зі свого бренду купальників Tropic of C. Усі модниці світу вже можуть взяти на озброєння, як можна стильно виглядати у бікіні цього літа.
Як і багато інших знаменитостей, Кендіс Сванепул займається дизайном власного дизайнерського одягу – в даному випадку це купальники Tropic of C. Також усі новинки бренду вона спершу демонструє на собі, чим ще більше приваблює увагу покупців.
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Південноафриканська супермодель опублікувала цілу фотосесію, у якій приміряла кілька купальників – блакитний, чорно-жовтий та оранжевий з неоновим відтінком. У всіх них модель виглядала однаково сексуально: струнке тіло швидко оцінили користувачі. Фотосесія відбулась у не менш спекотному місці – на Багамських островах.
Автором гарячих світлин став Eduardo Bravin. Ціна таких купальників складає близько 150 доларів.