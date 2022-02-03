Нацвідбір Євробачення-2022: ім'я першої судді фіналу
3 лютого 2022 , 17:52
Джерело:Суспільне
Уже за тиждень, 12 лютого, відбудеться грандіозний фінал Національного відбору Євробачення-2022. Перше місце за суддівським столом посіла Тіна Кароль, яка вже була в цьому кріслі 2020 року.
Суспільний мовник оголосив ім'я першої судді Національного відбору Євробачення-2022. Ця роль дісталась українській попдіві Тіні Кароль. Наразі невідомо, хто опиниться за столом журі поряд з нею.
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