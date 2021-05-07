Наталія Могилевська захопила стильним образом у рожевому костюмі: ефектне фото

Популярна українська співачка Наталія Могилевська підкорила шанувальників новим сміливим образом. Вона позувала в яскраво-рожевому костюмі, який поєднала з масивним взуттям.

Відома українська співачка Наталія Могилевська оприлюднила нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась трендовим образом та захопила мережу.

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Образ Наталії Могилевської

Знаменитість зробила фото під час прогулянки вулицями Києва. Для цього вона обрала тілесний топ, що підкреслював принади. Наталя Могилевська також одягнула стильний рожевий костюм насиченого кольору, що складався з широких штанів та елегантного жакета.

Таке вбрання зірка поєднала з чорними босоніжками на масивній підошві та високих підборах. Look вдало доповнювала біло-чорна сумка, яку Могилевська сміливо перекинула через плече. Родзинкою образу стали великі чорні сонцезахисні окуляри з прямокутною оправою.

Біляве волосся артистка зібрала в пишний пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Стильні образи Наталі Могилевської