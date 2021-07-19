Наталія Могилевська розбурхала мережу відвертими кадрами у бікіні та без макіяжу
Джерело:інстаграм Наталії Могилевської
Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилась з прихильниками спекотними світлинами з відпочинку. Вона продемонструвала обличчя без макіяжу та похизувалась декольте.
Відома українська співачка Наталія Могилевська услід за знаменитостями відправилась на відпочинок. Вона захопила мережу фото з відпустки, які опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.
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Відверті кадри Могилевської
Виконавиця зробила кілька пікантних селфі на свій смартфон. Вона позувала перед камерою у шоколадному бікіні, що вдало підкреслювало фігуру. Наталія Могилевська закцентувала на спокусливому декольте та пишному бюсті.
Співачка доповнила аутфіт золотистим ланцюжком з підвіскою. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками. Наталія Могилевська не робила макіяж, похизувавшись натуральною красою. Та додамо, що вона використала фільтр, який підкреслив риси обличчя.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Прихильники засипали зірку компліментами. Вони у захопленні від природної вроди Наталії Могилевської:
- "Наталю, натуральність – це ваше";
- "Дуже красиво без макіяжу";
- "Ви дуже ніжна";
- "Розумниця, красуня";
- "Щасливі очі".