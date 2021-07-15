Настя Каменських засвітила розкішні форми у бікіні: сексуальні фото на яхті
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими відвертими фото з відпочинку. Зірка похизувалась бездоганною фігурою в купальнику.
Відома українська співачка Настя Каменських продовжує насолоджуватися відпочинком разом з чоловіком Потапом. Вона опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі та завела мережу.
Спекотно Настя Каменських прикрила оголені груди руками: провокативне фото в трусиках
Настя Каменських у бікіні
Цього разу виконавиця влаштувала спокусливу фотосесію на яхті. Для зйомки вона приміряла блакитний купальник, який вдало підкреслював бездоганну фігуру артистки.
Настя Каменських позувала перед камерою з усіх боків, показуючи принади – вона демонструвала стрункі та довгі ноги, хизувалась пишним бюстом та апетитними сідницями.
Співачка вирішила не доповнювати образ аксесуарами, закцентувавши на своїх формах. Вона розпустила довге волосся, а також постала без косметики, адже не соромиться природної вроди.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Шанувальники залишилися у захваті від сексапільних світлин Каменських:
- "Крихітка";
- "Красуня";
- "Ну дуже красива дівчина. Фігура вогонь";
- "Супер";
- "Є що показати".